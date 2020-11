Le diocèse de Nancy se mobilise pour venir en aide à une école libanaise

Le diocèse de Nancy et de Toul partage des liens étroits avec l’archidiocèse maronite de Tripoli. En 2018, une convention de jumelage a été signée entre les deux diocèses. Aujourd’hui, un appel aux dons a été lancé pour soutenir une école libanaise.



En août dernier, les deux explosions de Beyrouth ont mis en lumière les difficultés du pays, auquelles s’ajoutent la crise sanitaire actuelle doublée d’une crise économique qui dure.



Un appel à la solidarité a été lancé par le diocèse de Nancy et de Toul pour venir en aide à une école de Karm Saddeh, au nord du Liban. Explication du diacre Jean-Marie Blondel, délégué diocésain de l’œuvre d’Orient, responsable de la coopération missionnaire du diocèse de Nancy et de Toul.



Plus d'infos : https://www.catholique-nancy.fr/actualites/parrainage-decoliers-libanais