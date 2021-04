Le do it yourself Nils Marchal

Mesdames, vous êtes de plus en plus nombreuses à créer, coudre, customiser! Adeptes du ''Do It Yourself'' (Traduisez , le faire soi- même). En cette période de pandémie, les vendeurs de machines à coudre cartonnent . Nils Marchal qui a repris l'enseigne Renaudier à Saint-Etienne en atteste! Il dispense pour les couturières en herbe ou confirmées, des conseils pour utiliser de façon optimale les matériels qu'il propose à la vente dans la nouvelle enseigne L'Expert de la couture. Se faire plaisir et créer ses propres vêtements en cette période ou l'on a plus de temps pour rester à la maison!

Adresse : 6 Rue Grand Moulin, 42000 Saint-Étienne

Téléphone : 04 77 32 43 05