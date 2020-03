Le docteur Khalifé Khalifé pour un point sur l'évolution du coronavirus.

Un sommaire riche et varié ce soir, nous terminerons l'émission avec le Docteur Khalifé Khalifé président du Conseil de santé Lorraine Nord que nous retrouvons chaque semaine. Comme chaque jour Mosell Actu commente l'actu avec Roger Cayzelle et Sylvain Villaume. Olivier Pia, journaliste dont l'activité d'animateur de tables rondes et à l'arrêt devient grand reporter dans son quartier, rencontre avec Hyppolite, il est collégien, et DJ Fernand. Une nouveauté, Covid Alchemy proposée par Romann Feokio et Hugues Taelpert. (Retrouvez les infos et liens de la chronique sur ww.melting-actu.com). L'actu en région vous sera présentée par Sébastien Souici.