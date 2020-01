Le drame des logements insalubres, un sujet de société majeur

Les logements insalubres en France

Environ 450.000 logements dits indignes seraient répertoriés en France. Un type d’habitat loué par des propriétaires sans vergogne à des personnes fragiles et précaires concentre des problèmes divers qui ne sont pas sans conséquence sur leur santé ou leur sécurité.



Comment lutter contre ce "fléau" ?

On pense à ces drames récents à Marseille ou en Île-de-France, où des hommes, des femmes, des enfants sont morts après l'effondrement ou l’incendie d’immeubles vétustes. Cet "immense fléau des logements insalubres", selon les termes du ministre chargé de la Ville et du Logement, Julien Denormandie (Le 7 novembre 2018 sur RTL), l'État se dit prêt à le combattre, assurant, pour cela, vouloir engager "une politique très volontariste, très déterminée".



Tous appelés à agir

Si la loi Elan (du 23 novembre 2018 sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique), adoptée en octobre 2019, présente quelques pistes pour combattre le mal-logement, une prise de conscience globale à laquelle nous sommes appelés, en particulier si nous sommes propriétaires ou investisseur.

Il dépend aussi de nous de contribuer à créer et développer des logements respectueux de la dignité de tous, conçus non comme des machines à cash mais comme des espaces de liens et d’humanité.