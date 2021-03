Le Dream Factory Festival avec Nora Schnitzler et Woman in jazz avec Yndy C

Nora Schnitzler directrice artistique du Dream Factory Festival, 4e édition , dédié aux Arts visuels est notre invitée, un festival qui se tient en mars et qui ne sera pas un festival en ligne avec des rendez-vous à Metz et Luxembourg. (www.dreamfactoryartvideo.com)

Nous évoquerons également quelques non sorties cinéma et accueillons en début d'émission notre première invitée, ca va jazzer avec Yndy C pour le concert women in Jazz. (yndicmusic.com)