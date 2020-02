Le Drive Bon Sens

On parle d'un projet plutôt original dans ce journal. Un drive, où l'on peut faire ses courses sans déchet, grâce à des produits en vrac ou conditionnés dans des bocaux réutilisables.



Le service national universel : on vous en a parlé pour la Touraine... Dans le Loir et Cher, plus de 200 jeunes volontaires ont jusqu'en avril pour s'y inscrire. Le département de son côté se prépare à accueillir en juin prochain un contingent d'autant de volontaires.



Météo, comme aujourd'hui ce sera toujours bien gris demain et avec des averses !