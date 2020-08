Le drive de dépistage du CHU Pellegrin ne désemplit pas

Pas encore la rentrée et déjà de plus en plus de monde dans les drives pour se faire dépister au Coronavirus. Reportage à l’hôpital Pellegrin.

Plus de deux heures d'attente pour se faire dépister du Covid-19 au drive de l’hôpital Pellegrin à Bordeaux. Hier environ 800 personnes, en voiture et à pied, se sont faites tester gratuitement. Et le nombre de Bordelais augmente de jour en jour selon les soignants... alors que tous le monde n'est pas encore rentré de vacances. Reportage de Clément Guerre au centre de dépistage du CHU.

En plus de Pellegrin, un second drive est ouvert à Pessac à l’hôpital Haut-Lévêque. Ces deux drives sont ouverts tous les jours de 9h à 18h sans rendez-vous, le test est gratuit et disponible sous 48 heures.