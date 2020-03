Le Drive du bon sens

>On s'intéresse aux gestes d'un horticulteur de Saint-Martin des Bois. Il a décidé, plutôt que de jeter toutes ses fleurs, de fleurir les tombes des cimetières alentours



Aider toutes les entreprises, quelques soit leur tailles, une priorité pour la région et l'état pendant l'épidémie de covid-19. il faut dire que l'économie est fortement impactée. Les pouvoirs publics font tout pour faciliter les démarches des entreprises. détail dans cette édition



>C'est une période difficile pour les jeunes entreprises. Activité réduite ou à l'arrêt dans le pire des cas. Mais le confinement favorise d'autre attitudes de consommation. On reprend des nouvelles du drive du bon sens, dans ce journal.