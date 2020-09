Le drive fermier d'Angers voit doubler ses commandes depuis le confinement

Le drive fermier d'Angers fête ses cinq ans cette année. Installé rue du Maine, il propose aux clients de passer commande en ligne et de venir chercher leurs produits locaux chaque semaine. Fruits, légumes, miel, vin, pâtes... "On a un beau panel", se félicite Isabelle Lore, la présidente du drive fermier. Elle constate les effets du confinement sur la demande : "Entre 2019 et 2020, on est passés de 39 à 92 commandes par semaine !"