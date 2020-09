Le Drive fermier d'Aubière (63)

La Chambre d'Agriculture a lancé un Drive Fermier à Riom et à Aubière. Objectif, aider les agriculteurs à écouler leurs marchandises. Il est possible de commander divers produits locaux sur internet et de les récupérer tous les jeudis en point relais. Thomas Loret de RCF Puy-de-Dôme nous fais la visite du site d'Aubière près de Clermont-Ferrand.