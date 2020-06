Le Festi'élevage de Chemillé est annulé à cause des mesures sanitaires

C'est le rendez-vous annuel des éleveurs de Maine-et-Loire. Le Festi'élevage de Chemillé n'aura pas lieu cette année. Il devait se tenir du 4 au 6 septembre 2020 au Théâtre Foirail, en parallèle de la foire-expo, elle aussi annulée. Ses 750 vaches, chèvres et moutons attirent 12 à 15 000 visiteurs chaque année. "On ne se voyait pas réussir à mettre en oeuvre le port du masque et la distanciation physique, explique Benoît Cesbron, le président du Festi'élevage, et on ne voulait pas engager de frais sans être sûrs que l'évènement pourrait se tenir."