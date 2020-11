Le festival AlimenTERRE projette des films sur les enjeux alimentaires mondiaux

Renforcer le pouvoir d’agir à l’international de tous les acteurs du territoire c'est la mission du GESCOD (Grand Est Solidarités et Coopérations pour le Développement).



Ainsi, chaque année depuis 2007, le festival AlimenTERRE coordonné par le GESCOD dans le Grand Est veut informer et faire comprendre les enjeux alimentaires dans le monde grâce à la projection de 8 films à destination des écoles ou des particuliers. Cette année et depuis son inauguration le 15 Octobre, le festival a dû revoir sa programmation en raison de la crise sanitaire.