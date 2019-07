L'élite de la musique classique est dans la Loire du 9 juillet au 4 août.

Avec 40 artistes et près de 20 rendez-vous dans 7 trésors du patrimoine, le Festival du Forez va enchanter l'été des mélomanes.

Anne Bois a rencontré Adrien et Christian-Pierre La Marca, fondateurs et directeurs artistiques de ce festival.

C'est l'émission À l'affiche