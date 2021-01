Le Festival International du Film Politique de Carcassonne, perspectives

La 3ème édition du festival International du film politique prévue du 15 au 19 janvier 2021 à Carcassonne est annulée, mais rendez-vous avec Ken Loach, pour une une discussion en ligne avec le cinéaste le lundi 18 janvier de 18h à 19h. Accessible en direct via Zoom et Facebook Live, le public aura alors la possibilité de poser ses questions au réalisateur, et d’ainsi, participer activement à cette édition particulière.

Rendez-vous aussi pour la 4ème édition, du 10 au 14 décembre 2021



Invités : Henzo Lefèvre, directeur du FIFP et Etienne Garcia, président du festival International du film politique de Carcassonne