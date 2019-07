Le Festival 'La Clef des Portes'

C'est un tout jeune festival de musique classique qui a su trouver sa place très rapidement dans le paysage culturel musical loir et chérien et il se produira du 24 au 28 juillet à Mer, Talcy et au Clos du Tilleul. Les répertoires joués seront nombreux comme nous l'explique Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle, les directeurs artistiques de ce festival mais également pianistes.