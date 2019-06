Le festival musical "Les Heures Joyeuses" dans le sud-Jura

Ce sont les têtes d'affiche de la 3ème édition du festival de musique et des saveurs "Les Heures Joyeuses".

Cet événement qui va débuter le 12 juin 2019, se compose de six concerts classiques, jazz et rock.

Ils vont être donnés dans quatre communes du sud du Jura :

Maynal, Cousance, Saint-Amour et Nanc-les-Trois-Châteaux.

Ce festival est organisé par l'association de femmes "Les Coeurs Joyeux".