Le festival Musique à La Prée avec Beethoven cette année

Du 7 au 10 juin le festival Musique à La Prée revient comme chaque année depuis plus de 20 ans au sein de l'abbaye de la Prée. Des concerts de chambre, des récitals de piano et une forte dimension pédagogique avec comme fil conducteur cette année Beethoven. On passe en revue ce festival avec Claire Naulot, la directrice de l'événement.



L'extrait musical de fin d'émission est Beethoven quatuor en fa majeur op 135.