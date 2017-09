Le flash de 12h du 18 septembre

Le journaliste nantais Loup Bureau est de retour en France depuis ce weekend. Arrivé à Paris hier, le jeune photojournaliste a été retenu 51 jours en Turquie après un reportage au Kurdistan irakien et des accusations de terrorisme de la part des turques.

Terminé le RSI, le régime social des artisans. Dès janvier prochain les indépendants et les artisans passeront progressivement au régime général de la sécurité sociale. C'est le cas de Roger Le Bœuf, ce menuisier ébéniste basé à Nesmy… il a moins de 10 salariés et Clément Guerre l’a rencontré pour nous.

Une bonne nouvelle à Noirmoutier. La récolte de sel n’est pas encore terminée mais déjà les chiffres sont réjouissants. On a récolté 2 580 tonnes de gros sel et 85 tonnes de fleurs de sel, plus que l’année dernière.

Est-ce que l’abbaye des Fontenelles sera bientôt sauvée ? Ce mardi une subvention de 3 000 euros doit être voté au Conseil municipal de La Roche sur Yon.