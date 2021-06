Le football en plein essor à Bourges

C'est une première dans l'histoire du football à Bourges. En 2021 il n'y aura plus qu'un seul club qui évoluera au niveau national : le Bourges Foot 18.



Pour parler de cet évènement, de l'économie du club et des projets pour la saison prochaine et les suivantes, Jean-Michel Athomas reçoit Cheikh Sylla, président du Bourges Foot.