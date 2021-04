Le football mosellan dans l'Entre-deux-guerre 1919-1939

Alors que le FC Metz réalise une belle saison de ligue 1, on vous propose de faire un retour en arrière et de découvrir un épisode méconnu de football mosellan. Le Football en Moselle dans l'Entre-deux-guerres 1919-1939 vient de paraître aux Éditions JALON. Ce livre vous invite à découvrir le football mosellan durant l’Entre-deux-guerres sous tous ses aspects. Thibaut Heberlé, étudiant en Master de recherche en Histoire contemporaine et auteur du livre, est l’invité de la rédaction.