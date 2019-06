Tous les samedis à 11h00

Le forum, c’est un espace d’échanges et de réflexion sur RCF Lorraine. Chaque lundi, retrouvez un nouveau débat autour d’un thème de société. 25 minutes pour réfléchir sur le monde, se positionner, se remettre en question et s’ouvrir à l’autre. Chrétiens, militants, spécialistes, citoyens… ils partagent leurs regards et leurs interrogations avec vous. Alors écoutez et réagissez !