Le four Ã  micro-ondes

Comment ça marche , un four à micro-ondes ? est-ce dangereux ou mauvais pour la santé d'y cuire des aliments ? Planète sciences nous emmène à la découverte de cet appareil bien commun avec Bernadette Aigoui , bien connue des auditeurs comme réalisatrice de "la popote en papotant "

Le four à micro-ondes est , de plus, économe en énergie puisqu'il ne chauffe que le produit mis à cuire pratiquement sans déperdition ; mais attention à ne pas utiliser n'importe quel contenant et surtout pas de pièce métallique !