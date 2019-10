Le futur budget de l'Union Européenne

La politique des petits pas, en Europe aussi. La Commission européenne vient d’adopter un nouveau règlement le mardi 1er octobre pour favoriser l’allongement de la durée de vie des appareils électro ménagers. Pour la première fois, lave-linge, lave-vaisselle et téléviseurs devront répondre à des exigences de réparabilité et de recyclabilité. Ah oui ? En 2019 ? certains diront qu’il était temps, d’autres que ça ne changera rien. Gageons que ce ne soit que le tour de chauffe d’une politique environnementale plus ambitieuse dès les prochaines semaines.

Pour ce nouveau numéro de CNE, nous retrouvons Vanessa Charbonneau, vice-présidente du conseil régional des Pays de la Loire en charge des affaires européennes.

L'actu de la semaine

Dans l’actualité européenne de ces derniers jours, Margaritis Schinas, représentant grec à la commission européenne s’est vu attribué un porte feuille au nom quelque peu polémique : « Protection du mode de vie européen ». On ne sait pas encore ce que cela recouvre en terme d’actions et de projets pour l’UE, mais que vous inspire cette étiquette ?

Le dossier - Le budget 2021-2027

C’est parti pour un nouveau cycle budgétaire au niveau européen. C’est tout du moins parti pour la préparation, les propositions, négociations entre les différents acteurs.

Que comprend ce budget ? Qui le décide ? Quand sera voté le prochain ? Et surtout, comment la région Pays de la Loire tire son épingle du jeu dans les discussions ?

En comparaison avec la période 2014-2020, qu’est-ce qu’il faudrait corriger ou revoir sur le prochain budget européen ?

Pourquoi le budget européen ne s’étale t-il pas sur la période de mandat du parlement ?

Emmenez moi !

Quelle langue aimeriez vous apprendre ? Laquelle vous plaît particulièrement par ses sonorités ?