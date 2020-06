Le Geiq41 fait le point après un début 2020 difficile

Dans cette édition, nous parlerons insertion avec le travail du groupement d'employeurs Geiq41. Après une embellie de son activité en 2019, cette année s'annonce plus compliqué avec le report de formation.



La nuit des veilleurs... le 27 juin.. pour la première fois.. l'action contre l'abolition de la torture organise cette soirée avec des orthodoxes /



Le ciel se couvre et il fait lourd. Risques d'orage demain en Touraine Loir et Cher. Il fera en revanche toujours chaud.