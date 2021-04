Le gel cause 50% de pertes pour les arboriculteurs à Saint-Martin

Vins, céréales, fruits et légumes... Le gel n’a épargné personne en France. Jusqu'à 50% de pertes, par exemple, pour certaines exploitations de pommes à Saint-Martin, dans le Cher.



La liste un Nouveau Souffle, qui se veut écologiste et solidaire, a présenté ses chefs de file dans chaque département pour les régionales.



La mairie va-t-elle vendre la Maison de Celestin Gérard ? C'est la question qui fait polémique en ce moment à Vierzon. Un collectif de citoyens s'oppose au projet et veut que la bâtisse du 19ème siècle reste dans le giron public.



La charpente de la Porte de Champagne à Levroux est plus récente que prévu. On l'imaginait datant de la période médiévale, ce n’est finalement pas le cas, on découvre pourquoi à la fin de ce journal.