Le grand débat RCF Sarthe pour les élections départementales 2021

Dimanche, les sarthois ont l'occasion de voter pour les élections départementales. Cette élection aura lieu en même temps que les élections régionales. Les électeurs votent par canton - la Sarthe étant découpée en 21 cantons - et les élus de chaque canton élisent ensuite le président du département.

Pour l'occasion, RCF Sarthe reçoit des représentants des 5 listes principales :

- Isabelle Sévère, pour le groupe “Unis pour une Sarthe Solidaire, citoyenne et écologique", une liste d’union de la gauche présente dans 16 cantons.

- Christophe Counil, pour la liste “Osons La Sarthe à gauche” présente dans 19 cantons.

- Nicolas Clouët, pour la liste centriste "Sarthe Ensemble" liste de la majorité présidentielle présente dans les 21 cantons.

- Dominique Le Mèner, président sortant du département pour la liste de la majorité départementale “Ensemble pour la Sarthe” présente également dans les 21 cantons.

- Raymond de Malherbe pour le Rassemblement National et ses alliés, présents dans 15 cantons.

Une heure d'émissions pour aborder 4 grands thèmes : la culture, l'éducation, l'action sociale et l'aménagement du territoire.