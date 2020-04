Le grand retour de la télé

44ème jour de confinement. Alors que l’ennui guette beaucoup de personnes, la télévision, média de masse de plus en plus délaissé par le public ces dernières années, fait son grand retour dans le quotidien des Français. D’après Médiamétrie, ils sont restés en moyenne 4 h 43 devant leur télé, pendant les 5 premières semaines du confinement. Soit 1h15 par jour de plus que l’an dernier.

UN RYTHME DANS LA SEMAINE

Top Chef le mercredi, Koh Lanta le vendredi… Ces émissions sont devenues, encore plus depuis le confinement, des rendez-vous qui permettent aux Français de rythmer un peu leur semaine. Et elles ont un énorme succès : Koh Lanta enregistre des audiences à plus de 6 millions de téléspectateurs, The Voice attire environ 5 millions à chaque fois, Top Chef a aussi été regardé par plus de 4 millions de Français début avril.



Quant aux rediffusions des grands classiques, elles font aussi un carton. C’est ce que confirme Jean-Pierre Panzani, directeur des opérations télé et internet à Médiamétrie, l’institut spécialisé dans la mesure d’audience : « Les chaînes ont renforcé leur grille en remettant des films de comédie et en faisant appel aux vieux de la vieille mais qui fonctionnent toujours, comme les films avec De Funès, Bourvil. Dans un autre registre, vous avez aussi Harry Potter qui fonctionne très bien ».



Alors qu’il n’est plus possible de participer physiquement à une messe dans une église, les émissions religieuses font aussi le plein d’audience. Le Jour du Seigneur sur France 2 a plus que doublé ses audiences depuis le confinement, et elle les a même multipliés par 5 en réunissant plus de 2,4 millions de téléspectateurs pour le dimanche de Pâques.



LA TELEVISION CEREMONIALE



Ce n’est pas uniquement parce que les activités sont plus limitées que les Français se sont remis devant la télévision, explique Jean-Marie Charon, sociologue des médias : « On a eu depuis l’origine de la télévision un mode d’écoute particulier à certains grands événements qui étaient un peu des communions collectives. A des moments importants, marquants pour une société, il y avait un besoin de se retrouver ensemble. Il y a deux facteurs qui favorisent ce retour à la télévision cérémoniale : l’importance de l’événement, avec l’angoisse qu’il suscite, et le fait que le foyer se retrouve enfermé sur lui-même ».

Ce côté un peu solennel qui nous pousse à regarder la télé, c’est aussi ce qui explique, selon le sociologue des médias, les records d’audience des allocutions d’Emmanuel Macron, avec un pic à 36,8 millions de téléspectateurs pour sa dernière prise de parole. Idem pour le Premier ministre Edouard Philippe, qui a réuni presque 14 millions de personnes, mardi, au moment de la présentation du plan de déconfinement.



On observe aussi un retour des jeunes. Selon Médiamétrie, 80% des 15-24 ans ont regardé la télévision chaque semaine depuis le début du confinement. C’est 10% de plus qu’en 2019. Pour Jean-Marie Charon, cela s’explique par le fait que « les jeunes sont frustrés des premières sources de loisirs et de sociabilité, à savoir rencontrer des amis ».

MAIS UNE BAISSE DE LA PUBLICITE

Paradoxalement, les chaînes de télévision ne profitent pas économiquement de ce regain de téléspectateurs. A cause de la crise sanitaire, plusieurs régies préfèrent annuler ou reporter leur campagne publicitaire. En mars, l’institut Kantar a ainsi déjà observé une diminution de 35 % de la publicité sur les chaînes. Celles-ci voient donc forcément leurs recettes publicitaires diminuer à leur tour. Les régies essaient donc de s’adapter en produisant des publicités qui s’inscrivent dans ce contexte de confinement. Les chaînes remercient aussi régulièrement les marques qui continuent de s’engager. Elles ont aussi lancé de nouveaux programmes adaptés au confinement, donc souvent réalisés par visioconférences. C’est le cas, par exemple, de la nouvelle émission de Cyril Lignac, sur M6, où le chef cuisine en direct, en étant connecté avec d’autres Français, pour préparer le dîner avec eux.



Mais il n’est pas évident pour les chaînes de s’adapter aux conséquences de l’épidémie, qui les empêche aussi de produire de nouveaux programmes. Certains épisodes des émissions entamées sont parfois raccourcis ou certaines fictions sont arrêtées faute d’épisodes inédits. Ce retour de la télévision s’inscrira-t-il dans la durée ? Pour le sociologue des médias, Jean-Marie Charon, la réponse est non.