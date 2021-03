Le Grand Tétras, bientôt grand absent des forêts vosgiennes

Le Groupe Tétras Vosges alerte sur les conséquences de la forte fréquentation du massif Vosgien : en sortant des sentiers, les randonneurs et visiteurs mettent en péril l'équilibre de la biodiversité.



L’arrivée soudaine de la pandémie nous oblige bien souvent à annuler nos grands déplacements pour privilégier la (re)découverte de ces environs, près de chez nous. Des coins de nature ressourçants aux petits coins de paradis à portée de main.



Dans le Grand Est, les Vosges sont prises d'assaut. Le nombre de visiteurs et de randonneurs a augmenté ces derniers mois dans le massif, avec des conséquences sur la faune et la flore. Des associations de défense pour l’environnement souhaitent attirer notre attention de l’impact de notre passage sur la biodiversité.



Pour Françoise Preiss, chargée de mission pour le Groupe Tétras Vosges, ces conséquences se font sentir sur le nombre de Grands Tétras. Aujourd'hui, ils seraient moins d'une cinquantaine dans le massif.