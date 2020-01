Le green deal - Jocelyne association Droujba 1/3

Patrick Lusson nous parle dans un premier temps du Green Deal, qu'est-ce que c'est, et son actualité. Dans un second temps, l'invité Jocelyne, tombée en amour pour la Russie dès son plus jeune âge, est présidente de l'association Franco-Russe "Droujba" (qui signifie "amitié" en Russe), et nous initie à son voyage russe.