Le groupe Faire Valoir, l'intégrale

Pionniers dans la conception d’imprimantes grands formats par sublimation thermique, Mathilde et Frédéric Roux sont à la tête du groupe Faire Valoir, un groupe basé en Sarthe qui compte aujourd’hui les sociétés Améga Signalétiques, Iméga Installation et Figarol.



Pour Ouest-Éco, Frédéric Roux évoque les engagements et les innovations du groupe en faveur de l’écologie, la mise en place de AR Survey - une application de réalité augmentée – et le lancement de artfabriq.com, un site permettant d’acquérir les œuvres d’artistes contemporains dans le format de son choix.