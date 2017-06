Le groupe INITIUM : l'amÃ©nagement des locaux professionnels, clÃ©s en mains

Le cadre de vie au sein des entreprises est aujourd'hui de plus en plus reconnu comme participant à l'efficacité des collaborateurs de ces entreprises.

Le groupe INITIUM a même la conviction que cela peut aller jusqu'à favoriser grandement les bonnes idées, celles qui permettent l'innovation et le développement des sociétés.

Et ça marche puisque le groupe stéphanois a augmenté d'un tiers cette année son chiffre d'affaires. Le signe qu'il répond à un vrai besoin.

L'innovation dans l'aménagement intérieur des entreprises : c'est donc le thème de cette nouvelle émission "Coup d'avance". Pour en parler Anne-Marie Vergnon aura successivement au micro : Jean-Francis Bonnard, Jacky Béal, Chloé Villeneuve et Fabienne Abrial, tous de la société INITIUM.



Jean-Francis Bonnard