Le groupe LREM propose trois semaines de congé de deuil d'enfant

Mardi 11 févier, les députés LREM ont présenté un plan sur le congé de deuil d'enfant. Un congé qui avait fait parler de lui ces dernières semaines, après l'opposition du groupe de la majorité à une proposition d'un député UDI : rallonger le congé de 5 à 12 jours. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud avait alors déclaré ne pas vouloir faire peser ce coût sur les entreprises, une déclaration qui avait choquée l'opinion publique. Le président de la République, de son côté, avait appelé son gouvernement a faire preuve de plus "d'humanité".

Un sujet grave qui s'est retrouvé au coeur d'une polémique alors que la majorité aurait refusé le ralongement de ce congé pour, comme nous l'explique la députée du Rhône Anne Brugnera, terminer des travaux entammés de manière plus globale sur la prise en charge du deuil d'enfant.

Ce sont à présent "trois semaines de répit de deuil" qui sont proposées pour tous les actifs, et non seulement cinq jours uniquement aux salariés. Une prise en charge "plus globale" pour Anne Brugnera, comprenant des propositions pour une prise en charge financière des obsèques, ou encore un accompagnement pour le retour à l'emploi.