Le Groupement Mycologique du Forez

Les champignons, ça a l'air tout simple et on les imagine tous avec un chapeau et un pied. En fait, c'est une catégorie extrêmement complexe, avec des formes et des couleurs remarquablement variés. Et si vous voulez les manger en toute sécurité, mieux vaut rejoindre une association comme le Groupement Mycologique de Montbrison qui vous guidera dans le dédale des connaissances et vous apprendra également avec quels arbres ils sont associés. Nos guides du jour sont Michel Brunel et Laurent Cadiou.





Groupement Mycologique du Forez



Michel Brunel: 07 70 71 69 33