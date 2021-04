Le Hang'art démocratise l'accès à la vidéo

Le Hang'art Studio est une association qui vous accueille pour vos projets vidéos et photos sur un espace de 300 m² dédié à votre créativité.

Composé d'un plateau de tournage à deux faces d'une superficie de 110 m², muni d'une grande porte d'entrée.

On en parle avec Jonathan Delaplace et Kévin Delgado les fondateurs de cette association.

Pour plus d'infos : https://lehangartstudiobyvdes.com/