Le jardin botanique de Strasbourg souffle ses 400 bougies !

Le jardin botanique de Strasbourg fête ses 400 ans cette année. Un jardin au cœur de la ville, dans lequel les visiteurs peuvent découvrir plus de 5 000 espèces de plantes originaires de toute la planète, réparties sur 3,5 hectares.

Pour fêter cet anniversaire, sciences et culture s’unissent les 8 et 9 juin lors des "Rendez-vous au jardin", deux journées de portes ouvertes qui lancent une programmation bien plus large, en cours jusqu’au 18 décembre.

Petit tour des lieux en compagnie de Frédéric Tournay, responsable des collections et Shirin Khalili, chargée de médiation scientifique et culturelle de l’université de Strasbourg.

La programmation de ces portes ouvertes est à retrouver sur le site du jardin botanique