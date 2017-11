Le journal de 7h du 13 novembre

Le vainqueur des Internationaux de Vendée : un jeune suédois de 21 ans. Elias Ymer remporte les Internationaux de tennis de Vendée (7-5, 6-4) face à l'allemand Yannick Maden. Une finale 100 % inédite avec deux très jeunes joueurs.

Dans le reste de l'actualité :

Recrutement : la Vendée se mobilise pour tenter de recruter de nouveaux salariés avec une nouvelle approche. Les agglomérations de La Roche-sur-Yon, des Herbiers et de Montaigu vont à Nantes au salon des entrepreneurs main dans la main pour avoir plus de chance de convaincre.

Et puis, plus que quelques heures avant l’arrivée du grand vainqueur de la Transat Jacques-Vabres au Brésil. Thomas Coville est le favori sur le trimaran Sodebo mais attention un autre skipper fait de la résistance. Résultats cette après-midi au plus tard.