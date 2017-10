Le journal de 7h du 26 octobre

Le logement social serait-il menacé en Vendée ? Les loyers des HLM pourraient baisser. Alors les bailleurs sociaux ont fait les comptes : 12 millions d’euros en moins, c’est le prix de la construction 600 appartements. Les maires vendéens sont inquiets, on va les entendre.

L'actualité c'est aussi :

Les policiers vendéens au bord du burn-out. De plus en plus d'arrêts de travail dans les commissariats à cause du manque d’effectif, ils demandent donc des postes en plus, si non ils pourraient se mettre en grève.

Et puis on terminera ce journal avec du théâtre, mais des pièces un peu spéciales parce qu’elles ont lieu… dans votre salon. Les acteurs de la compagnie « Les pieds dans le plat » viennent jouer chez vous à partir du 11 novembre.