le journal de 7h du 29 septembre

L’A831 n’est pas oubliée, Yves Auvinet l’a dit Lors du de la première session du Conseil départemental hier à Luçon. Le patron du département veut maintenir la pression sur l’Etat pour la construction de l'autoroute A831 en Vendée.

Dans le reste de l'actualité :

Autre sujet important abordé par le département ce jeudi : les emplois aidés. Le gouvernement veut les réduire. Comment faire dans les EHPAD en Vendée où ils sont très nombreux ? Tentative de réponse dans ce journal.

Et puis dimanche on part sur les routes du département pour le Tour de Vendée, c’est du cyclisme. Quel est le parcours ? Quels sont les coureurs présents et qui peut l’emporter ? Bernard Martineau l’organisateur du Tour nous livre ses pronostics.