Le journal de 7h du 5 septembre

Hier matin les élèves de Vendée, de la petite section à la terminale, on rejoint les bancs de l’école. Thomas Cauchebrais vous propose un reportage à l’école Paul-Emile Pageot de la Chaume aux Sables d’Olonne.



Dans le reste de l'actualité

● Les deuxièmes assises de la Santé se tiendront dans quelques jours aux Sables d’Olonne. Une édition autour du thème des séniors et du vieillissement de la population. Brigitte Tesson, 1ère adjointe, nous en parle dans ce journal.



● Les 20 ans du festival Face et Si s’annoncent d’avance comme un succès. Le festival de musique et humour annonce déjà complet le vendredi et sur les pass 3 jours.