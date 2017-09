Le journal de 7h du 7 septembre

La jeune chambre économique de Vendée vient de lancer le mois Zero Déchet. Mylène Seyeux est vice-présidente en charge du développement et co-directrice de la commission Zero Déchet. Elle nous présente l’objectif de rendez-vous. (à retrouver sur www.zero-dechet-85.fr)



Dans le reste de l'actualité

● Région ou Sénat ? Bruno Retailleau aurait tranché sur son avenir politique. L’annonce serait imminente. L’élu vendéen devrait jouer la carte nationale en restant sénateur selon nos confrères de Ouest France. Un choix cornélien pour Bruno Retailleau qui parlait de « déchirement » il y a quelques mois entre ces deux fonctions qu’il affectionne particulièrement.

● Ouvertures et fermetures de classes : réaction et grogne des syndicat et maire vendéen dans notre journal.