Le journal de 8h

TITRES 8h:

C'est un grand jour pour votre antenne RCF Sud Bretagne, nous lançons ce matin notre toute première campagne de financement participatif! Objectif: être en mesure de mieux partager vos joies à l'antenne en vous rejoignant là où vous êtes. Pour cela, nous espérons nous doter d'un studio mobile. Rdv dès maintenant sur nos réseaux sociaux facebook et twtitter! On vous en dit plus dans ce journal.

Dans le Sud de Madagascar, une adolescente sur deux est enceinte. Pour lutter contre ce phénomène, une association baptisée Eau de Coco a monté une chorale avec ces jeunes. Elles se produisent à Vannes ce soir.

Dans vos suppléments de 8h cette semaine on parle de Saint Vincent Ferrier et du Jubilé qui lui sera consacré dans notre diocèse en 2018, 2019. Aujourd'hui le Père Patrice Marivin nous présente la manière dont il prêchait dans le Morbihan et les thèmes qui le préoccupaient.