Le journal de 8h

Au sommaire:

L'importance de l'Europe pour la Bretagne. La vice-présidente de la région à l'Europe et à l'international était à Lorient hier pour redire à quel point l'Union européenne est dans le quotidien des bretons.

Un lâché de ballons pour honorer nos touts petits, c'est ce que propose l'Adep 56 ce dimanche à Plouharnel. L'association accompagne les parents qui ont perdu un bébé.

On termine en fin de journal notre série sur Saint Vincent Ferrier. Le Jubilé diocésain qui lui sera consacré en 2018, 2019 a été inauguré le week-end dernier en la cathédrale de Vannes. L'occasion pour nous de vous aider à mieux le connaître. Aujourd'hui on parle de son rapport aux plus fragiles.