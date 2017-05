Le journal de 8h

TITRES 8h:

Dans ce journal on parle de la consommation électrique bretonne. Elle a beaucoup augmenté ces dernières années mais tend maintenant à se stabiliser. RTE dressait le bilan de l'année 2016 hier à Rennes.

On part ensuite sur l'eau avec l'association Navisport. Elle fête ses 40 ans samedi à Lorient et convient ceux qui le souhaitent à venir naviguer, le but: un partage entre personnes valides et handicapées.

En fin de journal dans le supplément de 8h, on continue de vous présenter les animations proposées dans le cadre de la Fête de la Bretagne. Aujourd'hui focus sur les chants de marins avec les Gabiers d'Artimon qui se produisent à plusieurs reprises en Morbihan.