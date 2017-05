Le journal de 8h

Au sommaire:

Le temps fort vécu par les enfants adorateurs du diocèse hier. Ils étaient 150 rassemblés à la Maison Notre Dame de Fatima à Bieuzy Lanvaux pour rencontrer les religieuses mais aussi des prêtres, séminaires et propédeutes. L'objectif? Leur permettre de réaliser pourquoi ils prient concrètement et comment se vit la vocation religieuse.

Demain soir c'est le jour J pour le FC Lorient qui affronte Bordeaux ce soir, les merlus jouent leur place en Ligue 1 de football.

Suite et fin également de notre série de suppléments de 8h consacrée à la Fête de la Bretagne. Aujourd'hui on parle de la création de Yann Fanch Kemener en hommage à Jean-Pierre Calloc'h, barde de Dieu et de la Bretagne décédé au front il y a tout juste 100 ans.