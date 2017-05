Le journal de 8h

Au sommaire ce matin:

Le développement de l'unité de méthanisation de LIGER (Locminé Innovation et Gestion des Énergies Renouvelables), qui produit déjà de l'électricité verte et va réaliser sa 1ère injection de biométhane dans le réseau. Une double valorisation des déchets unique en France, qui contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Et puis top départ de la Semaine du Golfe cet après-midi! Jusqu'à vendredi, chaque matin nous y consacrons nos suppléments de 8h. On commence aujourd'hui avec les sauveteurs en mer, acteur majeur de l'événement. Et cette année, ils sont encore plus présents à l'occasion des 50 ans de la SNSM.