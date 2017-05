Le journal de 8h

Dans les titres:

La journée nationale de la résistance prévue demain. Le 27 mai 1943 était crée le Conseil National de la résistane par la France libre autour de Jean Moulin. L'occasion de nous rappeler de l'action des résistants morbihannais et ils étaient nombreux. Nous avons choisi de donner la parole aux moines de l'abbaye de Timadeuc.

Une campagne d'obervation des requins pèlerins vient d'être lancée. Ce poisson, le 2ème plus gros au monde est présent dans les eaux bretonnes. Pêcheurs, plaisanciers et plongeurs sont invités à signaler toute présence de requin pèlerin. On y revient dans quelques instants.

Enfin dans notre dernier supplément de 8h de la Semaine on poursuit notre série consacrée à la Semaine du Golfe. Avant la grande parade de demain, un peu d'histoire sur les sinagots, ces bateaux aux voiles rouges, emblématiques du Golfe du Morbihan.