Le journal de 8h

La semaine du développement durable qui se déroule en ce moment partout en France. Et en Bretagne, la caravane des transitions circule de ville en ville pour la troisième année. Elle s'arrête ce soir à Plouay.

A La Réunion, le Trail à l'honneur lors du championnat international universitaire le 4 juin! 4 étudiants de l'Université Catholique d'Arradon y participent en équipe et s'envolent le 1er.

Et puis nous pourusivons notre série de supplément de 8h en lien avec le centenaire des apparitions de la vierge à Fatima au Portugal. Il est célébré depuis le 13 mai et jusqu'à cet automne sur place et partout dans le monde. Y compris à la Maison Notre Dame de Fatima de Bieuzy Lanvaux, près de Locminé créée en 1962 dans les locaux d'un ancien orhelinat.