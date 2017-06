Le journal de 8h

Dans les titres:

La façon dont on forme les agriculteurs de demain dans la ferme école de Crédin... Aussi paradoxal que ce soit, l'agriculture recrute en ce moment. Nous avons tendu le micro à l'un des stagiaires de la filière lait.

Nous souvenir des Sammies! C'est ce à quoi nous étions invités hier à l'occasion d'une grande cérémonie hommage à ces soldats américains venus combattre en Europe en 1917. Retour sur ce beau moment partagé entre Vannes et Sainte Anne d'Auray.

Les morbihannais innovent! 7 entreprises ont été récompensées la semaine dernière à l'occasion des trophées de l'innovation. Rencontre avec Elisabeth Plassard, elle dirige "la marmite bretonne", une conserverie à la pointe de la technologie...

Et puis dans le supplément de 8h, on continue de parler des propositions faites aux jeunes dans le diocèse de Vannes. Un camp surf et prière se déroule en ce moment dans le Pays de Lorient.