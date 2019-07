Le journal de 8h

Au sommaire ce matin dans l'actualité près de chez vous:

La visite de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les femmes et les hommes de l'Assemblée Nationale. La députée de la circonscription de Pontivy, Nicole Le Peih en fait partie et nous en parle dans un instant.

Les transports sanitaire d'urgence s'harmonisent sur les îles bretonnes! Une convention entre les différents acteurs vient d'être signée à Molène.

Et puis un documentaire sur la Bretagne pendant l'occupation vient de sortir sur grand écran, il est projeté demain à Gourin, on y revient en fin de journal.