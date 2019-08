Au sommaire de l'actualité locale ce matin:

Les 40 ans du Pardon de la Madone des motards! Dès ce soir, des milliers de passionés de moto vont affluer vers Porcaro.

Et puis à Pleucadeuc, chaque 15 août c'est la fête des jumeaux et plus! Un événement qui attire également des personnes de toute la France et même de l'Europe.